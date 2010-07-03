"Симфонические рок-хиты. Властелин Тьмы": Concord Orchestra представляет шоу-мистерию

Фото: ООО "Шедевры музыки"
Тысячи российских зрителей с нетерпением ожидают премьеры шоу-мистерии "Симфонические рок-хиты. Властелин Тьмы". Первый в мире танцующий симфонический оркестр выступит 3 декабря на сцене "Крокус Сити Холла".
Постановкой шоу и хореографической подготовкой музыкантов занимался молодой и талантливый петербургский режиссер, хореограф и балетмейстер Илья Устьянцев. "Для меня участие в этом проекте – своеобразный творческий вызов. Рок, танец, симфоническое звучание, игра света – соединить это все воедино показалось мне крайне интересной задачей", – говорит он.
В шоу каждый музыкант проявляет свое дарование. В программе более 20 музыкальных композиций, каждая сыграна как мини-спектакль: подобраны хореографические образы, которые затем воплощаются в современном пластическом танце. "Шоу потребовало тщательной подготовки, многочасовых репетиций. Это очень сложно – танцевать и играть одновременно, ведь любое самое незначительное движение меняет звучание инструмента. В шоу мы совмещаем сразу несколько амплуа: музыкальное, хореографическое, драматургическое", – рассказывает дирижер оркестра Фабио Пирола.
В мире современной музыки симфонические оркестры часто представляют программы совместно с рок-группами. Но только Concord Orchestra выступает исключительно в главной роли, соединяя рок-н-ролльную базу, струнную группу и духовые инструменты. Музыканты играют все партии наизусть, танцуют, импровизируют. Симфония рока поражает своей мощью и экспрессией, удивляет и завораживает. В исполнении скрипок, альтов, виолончелей, контрабаса, барабанов звучат кавер-версии самых знаменитых композиций Nirvana, Kiss, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a down, Rammstein.
Детали и билеты доступны по ссылке.
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