ИД "АиФ" представил мультимедийный проект, посвященный поэту Андрею Дементьеву

Фото: пресс-центр "АиФ"

Презентация мультимедийного проекта "Все начинается с любви" прошла в Москве, сообщает сайт "Аргументы и факты". Один из самых масштабных и значимых для "АиФ" в 2023-м, этот культурно-просветительский проект был задуман и осуществлен в год 95-летия классика новой русской поэзии, лауреата Госпремии СССР Андрея Дементьева.

На его счету – более 50 книг, некоторые переизданы десятки раз, переведены на разные языки, а его песни ("Аленушка", "Лебединая верность", "Отчий дом", "Баллада о матери", "Яблоки на снегу", "Я тебя рисую") исполняются и сегодня.

Презентация собрала тех, кто хорошо знал и любил Андрея Дмитриевича, кто с ним работал и дружил, – супругу Дементьева, Анну Пугач, диктора Анну Шатилову, народного артиста Валерия Баринова, певца Марка Тишмана, артиста Тверского академического театра Тараса Кузьмина.



Сам же мультимедийный проект, представленный в ИД "Аргументы и факты", включает виртуальную 3D-экскурсию по "Дому поэзии Андрея Дементьева" в Твери и экскурсию по городу, в котором он родился, жил и работал.

"Андрей Дементьев был другом и соратником нашей редакции. И в его интервью, в его мыслях и фразах отражалась большая и важная эпоха, которой уже нет и по которой мы теперь скучаем. В последние годы он мудро оценивал самые разные стороны российского социума, обращая внимание на проблемы в медицине, образовании, отношениях между поколениями. При этом всегда был тонок и корректен. И даже к тем, с кем не мог согласиться, относился по-доброму. Наверное, потому что был убежден: "Все начинается с любви", – отметила на презентации первый заместитель гендиректора ИД Марина Мишункина.

"Все начинается с любви" – это еще и онлайн-марафон стихов в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", и конкурс стихов о любви среди молодых поэтов. Заявки на него прислали молодые стихотворцы из разных городов России. В шорт-лист вошли три лауреата: третье место заняла Поля Шибеева из Саранска, второе – Антон Зоркальцев из Иркутска, а первое – Иван Асвальд из Луганска.

Кульминацией проекта 18 ноября станет большой концерт в Государственном Кремлевском дворце с участием любимых артистов, певцов и поэтов.

Ранее в столице также прошла презентация мотивационной образовательной платформы о лидерах НКО "Удивительные люди" и паблик-ток о роли личности в работе над благотворительными инициативами.