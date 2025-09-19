Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной раскрыла подробности борьбы матери с деменцией

Фото: ТАСС/Тараканов Вадим

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина борется с деменцией и находится под постоянным присмотром дочери. В эфире программы "Пусть говорят" дочь киноактрисы Ольга рассказала о состоянии здоровья своей 86-летней мамы.

"Симптоматика мамы такова: то, что было пять минут назад, в 2018–2019-м, она с трудом вспоминает... А все, что связано с ленинградским детством, – все помнит", – поделилась дочь актрисы.

По словам Ольги, семья старается не акцентировать внимание на диагнозе, относясь к актрисе с пониманием и заботой, принимая все особенности ее состояния.

При этом отношения между дочерьми Федосеевой-Шукшиной – Ольгой и Марией – остаются напряженными.

"Это на их совести", – заявила Ольга.

