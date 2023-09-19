Умерла актриса из фильма "Вам и не снилось..." Любовь Майкова

Фото: кадр из фильма "Вам и не снилось..."; режиссер – Илья Фрэз; производство – киностудия им. М. Горького

Умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова, которая стала известна благодаря ролям в фильмах "Вам и не снилось..." и "Забытая мелодия для флейты". Об этом сообщил портал "Кино-театр.ру".

По информации источника, Майкова скончалась 18 сентября. Причины смерти актрисы не разглашаются.

Майкова окончила ГИТИС в 1980 году и в том же году дебютировала в кино. Она запомнилась многим по ролям в фильмах "Вам и не снилось...", "Салон красоты", "Где находится нофелет?" и "Забытая мелодия для флейты".

В 1986–1989 годах Майкова основала и служила в театре Малая Драматическая Труппа. Она сыграла там же Герду в постановке "Снежная королева", а также Маргариту в "Ричарде III".

Добавляется, что актриса с конца 80-х годов проживала в Сиэтле, США.

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