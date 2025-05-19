Умерла сыгравшая в фильме "Выше радуги" актриса Татьяна Басова

Фото: кадр из мюзикла "Выше радуги"; режиссер – Георгий Юнгвальд-Хилькевич; производство – Одесская киностудия

Советская и эстонская актриса Татьяна Басова, которая сыграла роль учительницы истории Светланы Михайловны в фильме "Выше Радуги", скончалась на 65-м году жизни. Об этом сообщает таблоид Ohtuleht со ссылкой на дочь артистки.

Журналисты выяснили, что женщина умерла из-за многочисленных проблем со здоровьем.

Басова родилась 7 июня 1960 года. Училась девушка в Таллиннском хореографическом училище, а также в Таллиннском университете, где получила степень бакалавра по специальности "Хореография".

С 1978 года она стала солисткой балета Таллинского оперного театра. Параллельно актриса участвовала в танцевальных шоу.

Когда Басова выступала в варьете в мюзикле "Моя прекрасная леди", ее заметил режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич и пригласил сняться в фильме "Выше Радуги".

Кроме этой кинокартины, актриса приняла участие еще в нескольких проектах, в том числе в фильме-спектакле "Ночная исповедь" и "Две пары и одиночество". Также артистка работала хореографом.

