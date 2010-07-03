Музей Победы за ночь посетили 12 тысяч человек

портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 12 тысяч человек пришли в Музей Победы на Поклонной горе на акцию "Ночь в музее". Об этом сообщает информационный центр учреждения.

Мероприятия в музее проходили до 6:00. С лекцией о судьбах молодежи 1940 годов выступила министр просвещения России Ольга Васильева. Глава ведомства зачитала отрывки из очерков и воспоминаний, а также фронтовые письма. А известные актеры и телеведущие провели гостей музея по новой экспозиции "Подвиг Армии".

Экскурсоводом на одну ночь стал и губернатор Тверской области Игорь Руденя, рассказавший о ходе и значении Ржевской битвы. Помимо этого, в программу вошли концерты, мастер-классы и иммерсивные спектакли.

В Театральный музей имени Бахрушина и его филиалы на акцию "Ночь в музее" пришли более пяти тысяч человек, уточняет Агентство "Москва". В пресс-службе музея пояснили, что этот показатель превысил прошлогодние цифры почти вдвое.

Прошедшая в Москве акция "Ночь в музее" стала 13-й по счету. Специальные программы подготовили картинные галереи и музеи, арт-пространства и театры.

