Фильм "Чернобыль" возглавил отечественный кинопрокат после премьеры

Фото: кадр из фильма "Чернобыль"; режиссер – Данила Козловский; производство – "Централ Партнершип", DK Entertainment, ГПМ КИТ, "Нон-стоп Продакшн"

Лидером отечественного кинопроката в прошлые выходные стал фильм Данилы Козловского "Чернобыль", сообщает "Газета.ру".

Со дня премьеры картина собрала 166,8 миллиона рублей. На втором месте проката оказался фантастический боевик "Мортал Комбат" (153,6 миллиона рублей), на третьем – "Властелин колец: Братство кольца" 2001 года (49,1 миллиона рублей).

Фильм Козловского, где он сам сыграл главную роль, рассказывает о молодом пожарном на атомной станции в Припяти. Он пытается не допустить второго взрыва в Чернобыле. Роли в ленте также исполняют Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова и другие.

Ранее Козловский попросил не сравнивать его фильм "Чернобыль. Бездна" с американским сериалом. Козловский отметил, что не пытался сделать фильм похожим на американский. По его словам, сериал стартовал 5 мая 2019 года, а съемки его картины начались 18 мая того же года.

