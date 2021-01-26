Новый фильм об аварии на Чернобыльской АЭС снимут в Великобритании

Фото: кадр из сериала "Чернобыль" (2019г), режиссер Йохан Ренк

В Великобритании планируют снять новый документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает "Вечерняя Москва".

Отмечается, что фильм продолжительностью 90 минут будет называться "Чернобыль’ 86". Его режиссером выступит Джеймс Джонс. Планируется, что картину покажут на местном телеканале Sky в 2022 году.

Представили Sky рассчитывают, что в картину Джонса войдут некоторые идеи из популярного сериала "Чернобыль" (2019) Крейга Мейзина.

В мае 2019 года вышел американо-британский мини-сериал "Чернобыль", созданный американским каналом HBO совместно с британской телесетью Sky. Главные роли исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис. Сериал состоит из пяти эпизодов.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она стала самой масштабной техногенной аварией в истории человечества. Взрыв полностью разрушил четвертый энергоблок станции. Огородивший его объект "Укрытие" был сооружен с июля по ноябрь 1986 года. Внутри "Укрытия" находится не менее 95 процентов облученного ядерного топлива из разрушенного реактора.

