19 марта, 16:32Культура
Роман "Это безумие" Теодора Драйзера впервые опубликовали в России
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Роман "Это безумие" Теодора Драйзера впервые напечатали на русском языке. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на редакцию Neoсlassic издательства АСТ.
До этого в России книгу не издавали. Цикл из трех новелл печатался в журнале "Херст Интернешнл-Космополитен" в 1929 году.
Сюжет произведения построен на любовных приключениях Драйзера. Их автор описывает со всей прямотой и честностью.
На русский язык роман перевел литературовед, специалист по английской и американской литературе, главный редактор журнала "Иностранная литература", профессор РГГУ Александр Ливергант.
До этого британское издательство Rough Guide выпустило первый в стране "путеводитель" по подготовке к уходу из жизни для умирающих людей. Для близких пациентов в справочнике содержатся рекомендации, как справиться с сильными переживаниями после утраты.
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