Роман "Это безумие" Теодора Драйзера впервые опубликовали в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Роман "Это безумие" Теодора Драйзера впервые напечатали на русском языке. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на редакцию Neoсlassic издательства АСТ.

До этого в России книгу не издавали. Цикл из трех новелл печатался в журнале "Херст Интернешнл-Космополитен" в 1929 году.

Сюжет произведения построен на любовных приключениях Драйзера. Их автор описывает со всей прямотой и честностью.

На русский язык роман перевел литературовед, специалист по английской и американской литературе, главный редактор журнала "Иностранная литература", профессор РГГУ Александр Ливергант.

До этого британское издательство Rough Guide выпустило первый в стране "путеводитель" по подготовке к уходу из жизни для умирающих людей. Для близких пациентов в справочнике содержатся рекомендации, как справиться с сильными переживаниями после утраты.

