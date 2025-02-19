Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Финальные показы спектакля "Соборная площадь" пройдут в кинопарке "Москино" 22 и 23 февраля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Режиссер постановки Эдуард Бояков рассказал, что во время первых показов команда спектакля не была уверена в успешности проекта из-за погоды, количества зрителей, открытого формата площадки. Однако сейчас, добавил он, можно точно сказать, что спектакль получился.

"Я очень рад, что синергия жанров действительно случилась. Мы все вместе – я имею в виду и постановочную группу, и актеров, и зрителей, и, конечно, кинопарк "Москино" – сумели выйти за рамки привычного", – отметил Бояков.

Он подчеркнул, что спектакль представляет собой сочетание различных элементов: драматургии, технических решений, музыкального сопровождения, хореографии и сложных постановочных элементов. Кроме того, режиссер выразил признательность команде за проделанный труд.

Для создания диалогов и точного воссоздания атмосферы событий Смутного времени Бояков и сценаристы Алексей Зензинов и Валентин Клементьев обращались за помощью к историкам. Также для актеров были организованы лекции, на которых они познакомились с манерами и особенностями поведения людей той эпохи.

Сюжет спектакля повествует о событиях начала XVII века, когда род Рюриковичей прервался из-за отсутствия наследников, а Романовы еще не пришли к власти.

Атаман Иван Заруцкий хотел стать царем и предал народное ополчение, а купец Кузьма Минин собирал войско, чтобы противостоять польским интервентам.

Параллельно с этими событиями рассказывается история десятилетней девочки Матроны, которая в 1579 году нашла чудотворную Казанскую икону Божией Матери.

Один из актеров спектакля Эвклид Кюрдзидис рассказал, что постановка не только о воинах, рисковавших жизнями ради защиты страны и истории, а о каждом человеке, который делает выбор.

Вместе с ним на сцену выйдут Юлия Такшина, Павел Устинов, Валентин Клементьев, Елена Захарова, Дмитрий Певцов, Екатерина Гусева и другие артисты.

"Я очень рада, что смогла поучаствовать в таком замечательном проекте. "Соборная площадь" – добрый и серьезный спектакль о самом главном – о любви к Родине, жертвенности и непоколебимой вере", – добавила Такшина.

Билеты на последние показы, запланированные на 18:30 и 20:00, можно приобрести по ссылке. Постановка длится один час.

Между тем в кинопарке сняли историческую многосерийную драму режиссера Давида Ткебучавы "Князь Андрей" о судьбе князя Андрея Боголюбского, сыне Юрия Долгорукого и внуке Владимира Мономаха. Чтобы добиться исторической достоверности, в "Москино" возвели декорации древнего города-крепости Боголюбово.

В проекте приняли участие Сергей Безруков, Артем Ткаченко, Александр Голубев, Александр Устюгов, Аглая Шиловская и другие. Фильм снят кинокомпанией "Москино" при поддержке Института развития интернета (ИРИ) и правительства Москвы.