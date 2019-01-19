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19 января, 22:56

Ученица Табакова обвинила его в домогательствах

культура

19 января, 22:56

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Актриса Елена Антоненко обвинила Олега Табакова в домогательствах, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В интервью актриса призналась, что Табаков сделал для нее многое, а в качестве примера вспомнила, как мэтр взял ее на роль в пьесе на сцене "Современника", когда ей было всего 14 лет.

"Позвонил маме, убедил ее, что я должна учиться у него в студии", – рассказала актриса. Она также признала, что не раз вспоминала подаренную Табаковым шоколадку.

Однако позднее, когда она уже закончила ГИТИС, актриса просила своего наставника о помощи при устройстве на работу в театр. Во время встречи в кабинете Табаков якобы попросил Антоненко показать грудь.

"Это было как удар ножом. Я ушла, как оглушенная... Мне было так больно, и не один год... " — сказала она.

Антоненко добавила, что не один раз сталкивалась с домогательствами режиссеров в советской киноиндустрии.

Олег Табаков – актер, режиссер, педагог, один из основателей театра "Современник", руководитель театра "Табакерка" и МХТ. Он умер в Москве 12 марта 2018 года после продолжительной болезни. Ему было 82 года. Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище.

культура

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