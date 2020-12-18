Берлинский кинофестиваль состоится в онлайн-формате

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Первый этап Берлинского кинофестиваля состоится в марте 2021 года в онлайн-формате, сообщили организаторы на официальном сайте Берлинале.

"В качестве ответа на пандемию мы выработали новый формат для Берлинале. Предстоящий смотр пройдет в два этапа: мероприятия для представителей отрасли состоятся в онлайн-формате с 1 по 5 марта", – заявили организаторы.

Добавляется, что традиционные показы для зрителей состоятся в июне 2021 года.

Ранее сообщалось, что награды на Берлинском кинофестивале за лучшие мужскую и женскую роль будут гендерно-нейтральными. Планируется вручать "Серебряного медведя" в обеих номинациях.