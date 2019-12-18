Группа Aqua возвращается на сцену спустя 20 лет

Фото: instagram.com/aqua.dk

Скандинавская поп-группа Aqua объявила о своем возвращении на сцену после 20-летнего перерыва. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам музыкантов, в 2020 году состоится их первый после воссоединения тур по Канаде, а в апреле будущего года выступят на музыкальном фестивале в Калифорнии.

"Сейчас работаем над новой музыкой. Самые суровые судьи – это мы сами. Пока наши песни не будут звучать идеально, ничего не выпустим", – отметила солистка группы Лене Нюстрем.

Группа Aqua была образована в 1989 году. В 1990-х годах музыканты записали свои самые известные хиты: Doctor Jones, Turn back time и Barbie girl.

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