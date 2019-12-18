Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

10:21

Группа Aqua возвращается на сцену спустя 20 лет

культура

Фото: instagram.com/aqua.dk

Скандинавская поп-группа Aqua объявила о своем возвращении на сцену после 20-летнего перерыва. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам музыкантов, в 2020 году состоится их первый после воссоединения тур по Канаде, а в апреле будущего года выступят на музыкальном фестивале в Калифорнии.

"Сейчас работаем над новой музыкой. Самые суровые судьи – это мы сами. Пока наши песни не будут звучать идеально, ничего не выпустим", – отметила солистка группы Лене Нюстрем.

Группа Aqua была образована в 1989 году. В 1990-х годах музыканты записали свои самые известные хиты: Doctor Jones, Turn back time и Barbie girl.

Ранее сообщалось, что известный гитарист Джон Фрушанте вернулся в американскую рок-группу Red Hot Chili Peppers. Фрушанте возвращается в коллектив во второй раз. Последний раз он ушел в 2009 году из-за перемен в его музыкальных интересах.

В декабре музыкальный сервис "Яндекс.Музыка" подвел итоги года и выяснил, какие исполнители были наиболее популярны у россиян. В топ лучших артистов вошли белорусский певец Тима Белорусских, российская певица Zivert и зарубежная исполнительница, 17-летняя Билли Айлиш.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика