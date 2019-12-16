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Культура

15:46

Джон Фрушанте вернулся в Red Hot Chili Peppers

культура

Фото: соцсети

Гитарист Джон Фрушанте вернулся в американскую рок-группу Red Hot Chili Peppers. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в Instagram.

Фрушанте возвращается в группу уже во второй раз. Последний раз он ушел в 2009 году из-за перемен, которые произошли в его музыкальных интересах. Тогда на его место пришел Джош Клингхоффер, который покинет группу после десяти лет совместной работы.

"Джош великолепный музыкант. Мы глубоко благодарны ему за время, проведенное в группе. Также с огромным волнением мы анонсируем, что Джон Фрушанте возвращается", – отметили в RHCP.

Фрушанте стал гитаристом RHCP в 1988 году. Вместе с группой он три раза получал самую престижную музыкальную премию "Грэмми".

Ранее видеохостинг YouTube составил список наиболее успешных музыкальных клипов десятилетия. Первую строчку рейтинга занял клип на песню Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки. С 2017 года это видео набрало более шести миллиардов просмотров. Ролик является самым просматриваемым клипом на YouTube.

На втором месте оказался клип на песню Shape of You Эда Ширана. Это видео посмотрели почти пять миллиардов пользователей со всего мира.

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