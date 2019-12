Названы самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Фото: стоп-кадр из музыкального клипа Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee, 2017 год, реж. Карлос Перес

Видеохостинг YouTube составил список наиболее успешных музыкальных клипов десятилетия. Об этом сообщает журнал Forbes.

Первую строчку рейтинга занял клип на песню Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки. С 2017 года это видео набрало более шести миллиардов просмотров. Ролик является самым просматриваемым клипом на YouTube.

На втором месте – клип на песню Shape of You Эда Ширана, который близок к тому, чтобы набрать пять миллиардов просмотров. Ролик на композицию Thinking Out Loud этого британского музыканта получил десятое место рейтинга.

В рейтинг также вошли клипы Джастина Бибера, Maroon 5, Daddy Yankee, PSY, Кэти Перри и других мировых исполнителей. Отмечается, что десятку самых популярных клипов в сумме посмотрели более 37 миллиардов раз.

Ранее российский музыкальный сервис "Яндекс.Музыка" подвел итоги уходящего года и назвал музыкантов, которые были наиболее популярны у россиян. В топ лучших артистов вошли белорусский певец Тима Белорусских, российская певица Zivert и 17-летняя Билли Айлиш. Ее альбом WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO прослушали более 8 миллионов человек.