Гости ГлавClub Green Concert встретят Новый год с группами "Сплин" и The Hatters

Фото: Москва 24

В последний день 2019-го гости ГлавClub Green Concert смогут проводить старый год и встреть новый вместе с лучшими музыкантами страны. 31 декабря (сбор гостей в 18:00) – ударный финальный аккорд уходящего года, в течение которого питерская группа "Сплин" отметила 25-летие, а ее бессменный фронтмен Александр Васильев – полувековой юбилей. Самый молодой из классиков русского рока выпустил прошлой осенью сборник стихов "Весь этот бред" и не устает сочинять новые: музыканты "Сплина" приступили к работе над новым альбомом.

За четверть века на виду группа записала пару канонических ("Коллекционер оружия" и "25-й кадр") и несколько других отличных пластинок, а в последние годы решила брать не только качеством, но и количеством, доведя их сумму до 15. Иными словами, один из главных рок-составов страны не почивает на лаврах, выбирая свои greatest hits, а в ГлавClub Green Concert 31 декабря будут звучать, конечно же, именно они – из постоянно обновляющегося лонг-листа.

Фото: Михаил Кораблев/пресс-служба ГлавClub Green Concert

А чуть позже (сбор гостей в 22:00) The Hatters вновь будут готовы разорвать своей энергетикой Москву. Год назад шоу The Hatters было признано лучшим в стране, поэтому главный праздник года ГлавClub Green Concert встретит под звуки "русско-цыганского уличного народного алкохардкора".

Праздничное шоу The Hatters пройдет в двух отделениях, первое из которых закончится незадолго до, а второе начнется вскоре после боя курантов – под брызги шампанского, дождь из конфетти и ураган света и звука. Программа будет новая, но это не значит, что музыканты забыли про старые шлягеры, – гостей ждет музыка, веселье и танцы!