Умер автор песни Эдит Пиаф Non, je ne regrette rien

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Французский композитор и автор музыки к 40 песням Эдит Пиаф, включая Non, je ne regrette rien ("Нет, я ни о чем не жалею"), Шарль Дюмон скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на родственников композитора.

Родственники Дюмона рассказали, что композитор скончался в собственном доме. По их словам, мужчина долгое время боролся с тяжелым заболеванием.

Шарль Дюмон родился 26 марта 1929 года во французском городе Каор. В начале карьеры он составлял композиции для французских и испанских артистов, а в 1960 году его песни Non, je ne regrette rien и Mon Dieu исполнила Эдит Пиаф. До 1963 года композитор написал для певицы еще 41 песню, часть из которых исполнил вместе с ней.

После смерти Пиаф Дюмон работал с певицей Барбарой Стрейзанд, а с 1970-х стал уделять больше времени сольной карьере. Так, ему удалось написать и исполнить получившие награды во Франции песни Une chanson и Les amours impossibles.

