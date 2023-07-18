Музей культуры стран Африки откроют в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Музей культуры стран Африки появится в здании бывшего Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора Государственного музея искусства народов Востока Александра Седова.

По его мнению, открытие данного музея станет шагом на пути к укреплению стратегического партнерства России и стран Африки.

"Для этих целей выделено здание на улице Зоологической, доме 13, – это бывший центр современного искусства ГЦСИ. В последние несколько месяцев были предприняты определенные бумажные формальности, и теперь это здание в управлении Государственного музея Востока", – сказал гендиректор музея.

Седов уточнил, что цель проекта заключается в формировании культурно-образовательного центра, который будет объединять постоянную экспозицию и пространство для мероприятий. Так, планируется создать экспозицию, посвященную истории дипломатических и культурных отношений между государствами африканского континента и России.

"Открыть залы "Африканский континент – дом множества культур", "Искусство Северной Африки", "Христианское искусство Африки", "Традиционные культуры тропической Африки", – добавил он.

Ранее заместитель директора департамента Африки МИД РФ Александр Поляков сообщил, что на данный момент Россия получила подтверждение об участии в саммите "Россия – Африка" от 49 африканских делегаций. Он отметил, что около половины стран Африки будут представлены на уровне глав государств и правительств. По его мнению, это говорит о настрое со стороны Африки на развитие отношений с РФ.

Программа саммита "Россия – Африка" финализируется – МИД РФ