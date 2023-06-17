Развитие отношений со странами Африки является приоритетом для России – Путин

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Президент России Владимир Путин заявил, что одним из ключевых приоритетов для РФ является развитие отношений со странами Африки. Слова российского лидера передает ТАСС.

"Всестороннее развитие связей со странами африканского континента является приоритетом российской внешней политики. Последовательно выступаем за дальнейшее укрепление традиционно дружеских отношений со странами Африки и африканским союзом", – отметил Путин.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия открыта к диалогу с теми, кто желает мирного урегулирования ситуации на Украине.

Ранее в Россию на встречу с Путиным прибыли главы шести стран Африки, включая лидеров Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР. О результатах переговоров расскажет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Накануне делегация побывала в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит в логики в последующем посещении России, однако принимает это решение.