Банк России выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Фото: cbr.ru

ЦБ РФ выпустил памятную серебряную монету, посвященную солисту группы "Кино" Виктору Цою. Об этом сообщается на сайте Банка России.

"Выпускаем в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Творчество Виктора Цоя", – говорится в сообщении.

Отмечается, что монета выполнена из серебра 925-й пробы и имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. Изготовлена качеством "пруф". Ее тираж составляет 5 тысяч единиц.

На оборотной стороне монеты изображен рельефный портрет музыканта, слева – рельефная надпись: "Виктор Цой", а внизу – годы жизни.

В ЦБ РФ подчеркнули, что Цой "был кумиром своего времени", а его песни стали символом эпохи перестройки в СССР. Кроме того, музыкант известен по ролям в фильмах "Асса" и "Игла". После выхода последнего журнал "Советский экран" признал Цоя актером года.

Ранее ЦБ РФ выпустил памятную монету "Работник строительной сферы". Изделие выполнено из недрагоценных металлов.

Монета имеет форму круга диаметром 22 миллиметра. На лицевой части окружности сверху написано "Банк России", в нижней части – "2023". Слева и справа расположены изображения ветвей лавра и дуба соответственно. В центре монеты указан ее номинал – 10 рублей.

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