Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Вдова кинорежиссера Эльдара Рязанова, бывший художественный руководитель киноклуба "Эльдар" Эмма Абайдуллина ушла из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя худрука киноконцертного зала Елену Гурко.

По ее словам, о смерти вдовы кинорежиссера сообщил по телефону ее сын. Гурко отметила, что дату и место прощания пока не установили.

Заместитель худрука назвала Абайдуллину прекрасным человеком, который сумел сплотить вокруг себя коллектив.

"Она была нашим локомотивом. Конечно, у нее друзей много было. Эльдар Александрович стихи посвятил ей", – подчеркнула она.

Как вспомнила Гурко, она проработала с Абайдуллиной много лет и знала ее в качестве близкого друга. Она умела держать дух Рязанова, сказала собеседница агентства.

"Мы Эмму Валериановну очень любили, очень. Она такое тепло создавала", – добавила она.

Абайдуллина родилась 15 мая 1941 года. Сначала она работала журналистом, а после смерти Эльдара Рязанова стала руководитителем киноклуба.

Рязанов же известен по таким фильмам, как "Гусарская баллада", "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Служебный роман".

