Представитель России на "Интервидении" станет известен 19 мая

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Представитель России на международном песенном конкурсе "Интервидении" станет известен 19 мая. Его объявят на Первом канале в эфире программы "Пусть говорят", сообщает ТАСС со ссылкой на телевещатель.

Владимир Путин подписал указ о проведении "Интервидения" в Москве и Подмосковье зимой текущего года. Мероприятие будет организовано для будущего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Участие в конкурсе уже подтвердили более 20 государств, среди которых Китай, государства Африки и Латинской Америки. При этом Путин выразил надежду на участие белорусских артистов.

На подготовку и проведение "Интервидения" будет выделено 750 миллионов рублей. Целевое и эффективное использование средств проконтролирует российский МИД.