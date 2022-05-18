Анонсирован спин-офф "Рика и Морти"

Фото: youtube.com/Adult Swim

У мультсериала "Рик и Морти" появится спин-офф, выполненный в стилистике аниме. Работу над проектом студия Adult Swim поручила режиссеру Такаси Сано, известному по сериалам "Башня бога" и "Эпоха смут", сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что ранее Сано уже снимал несколько короткометражных мультфильмов связанных с "Риком и Морти", которые на стриминговых платформах набрали больше 10 миллионов просмотров.

Спин-офф будет включать 10 эпизодов. Сам сериал, как отмечает режиссер, будет представлять из себя самостоятельное произведение. Дата релиза пока не сообщается.

Ранее стало известно, что мультсериал "Футурама" получит продолжение. Работу над проектом анонсировал онлайн-кинотеатр Hulu. Всего ожидается 20 новых эпизодов, их созданием займутся авторы оригинального шоу Дэвид Сэмюэл Коэн и Мэтт Грейнинг.

