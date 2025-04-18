Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Художественный руководитель и главный режиссер Театра Терезы Дуровой, народная артистка России Тереза Дурова рассказала о живом театре и искусстве без фальши, назвав спектакль вершиной айсберга.

"Мы нашли свою нишу и развиваем ее, в ней никто не работает. Мы занимаемся этникой и создаем этнические спектакли в полном смысле этого слова", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

Как объяснила артистка, этника очень богата и насыщена историческими фактами, поэтому зрители, приходя в театр, понимают, что они уже где-то что-то видели или слышали. При этом важным моментом являются музыканты. По словам Дуровой, с ними сложно работать, так как они чувствуют фальшь.

Кроме того, артистка рассказала, что основанием театра служат люди, понимающие, что от них зависит все. В спектакле задействованы свет, звук, монтировщики, костюмеры, гримеры и многие другие. Если одно звено потерялось, то вся эта цепочка начинает разваливаться, указала она.

"Я считаю, наш мир театра – без "кнопки", и мы очень важны для культуры, психологии, ментальности детей и вообще людей. Мы – единственные живые. Мы не кино, мы не интернет, мы – театр", – заключила Дурова.

Ранее режиссер и заслуженный артист России Юрий Грымов рассказал, что театр сегодня объединяет людей разных возрастов и социального положения. По его словам, сцена – это универсальное пространство, где поднимаются важные и ответственные темы. Грымов также отметил, что культура, как и базовые жизненные потребности, требует постоянного внимания и поддержки.

