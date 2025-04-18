Друг Николая Дроздова опроверг ухудшение состояния телеведущего

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Друг телеведущего Николая Дроздова художник Константин Мирошник опроверг новость в СМИ о том, что состояние журналиста ухудшилось. Об этом он сообщил в беседе с Агентством "Москва".

Сразу несколько телеграм-каналов 18 апреля написали, что у Дроздова выявлен прогрессирующий остеопороз. Журналисты сообщили, что у телеведущего якобы наблюдаются боль в суставах и судороги.

Однако Мирошник пояснил, что постоянно встречается и созванивается с Дроздовым. По его словам, телеведущий чувствует себя хорошо. Он рассказал, что журналист наизусть читает отрывки из книги А. С. Пушкина "Евгений Онегин", выходит гулять и ходит со скандинавскими палками, а также часто занимается спортом.

Кроме того, как заявил друг Дроздова, телеведущий продолжает научную деятельность. Например, недавно он поделился с ним литературой для будущих лекций.

Ранее народная артистка РСФСР Светлана Немоляева подтвердила, что перенесла приступ. СМИ сообщали, что актрисе вызвали скорую помощь, так как она почувствовала себя плохо из-за проблем с сердцем.

Артистка рассказала, что медикам удалось вовремя купировать приступ. Она не уточнила более подробную информацию о произошедшем и выразила благодарность врачам.

