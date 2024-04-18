Молодые художники подготовят проекты мозаичного панно к юбилею ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

В столице начался прием заявок на конкурс "Лучший проект мозаичного панно на ВДНХ" в честь 85-летия главной выставки России. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, поучаствовать в конкурсе смогут художники-монументалисты в возрасте от 18 до 35 лет. Основной темой композиции станет преемственность поколений, уточнила она.

"ВДНХ хранит историю нескольких десятилетий жизни нашего города и всей страны. Конкурсантам предстоит разработать концепцию и эскиз мозаичного панно", – объяснила Сергунина.

При этом заммэра Москвы заявила, что проект победителя будет выставлен на территории комплекса на Ялтинском участке. Сейчас же аналогичные работы можно увидеть на многих исторических объектах ВДНХ, например на фасадах павильонов № 1 "Центральный", № 11 "Металлургия" и № 14 "Вычислительная техника и информатика".

Кроме того, мозаичные панно размещены на фонтанах "Золотой колос" и "Каменный цветок", а также на некоторых архитектурных памятниках. Последний проект из колотой смальты "Ученый и инженер" реализовали в павильоне "Атом".

Подать заявку художники смогут до 8 мая на сайте ВДНХ, где, помимо этого, размещены требования к проектам участников конкурса.

Оценивать работы будут члены жюри, в состав которого вошли вице-президент Союза московских архитекторов Евгений Гурвич, начальник архитектурного управления департамента капитального ремонта и строительства ВДНХ Сергей Соколов, заслуженный художник РФ Алексей Онуфриенко, художник-монументалист Ольга Землянухина и директор по развитию "МШМ Московская школа мозаики" Екатерина Медвецкая.

Эксперты выберут трех финалистов, а победителя определят жители столицы в ходе голосования в рамках проекта "Активный гражданин". Конкурс проводится совместно с партнером "МШМ Московская школа мозаики".

2024 год в России объявлен Годом семьи, поэтому тема преемственности поколений проявляется и в различных мероприятиях выставки.

Ранее в Московском дворце пионеров восстановили мозаичный пол с изображением скорпиона. До начала реставрационных работ пол находился в аварийном состоянии – большая часть мозаичных фрагментов отслоилась от основания. Мозаика отошла от перекрытия, была в трещинах, а местами полностью нарушена.

