Фильм Лунгина "Братство" заменят на ММКФ документалкой о Горбачеве

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Фильм Павла Лунгина "Братство" не покажут на закрытии 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Картину заменят документальной лентой о Михаиле Горбачеве, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на президента ММКФ Никиту Михалкова.

"Что касается фильма "Братство", я буду откровенен, не буду лукавить и изображать хорошую мину. Я видел картину, мы получили большую серьезную просьбу от ветеранов – это был крик души, их эта картина оскорбляет", – заявил Михалков.

По мнению президента ММКФ, "это не лучшая картина Лунгина", также он охарактеризовал фильм как "сотканное из клише произведение". Михалков полагает, что документалка о Горбачеве вызовет не меньше споров.

Военный фильм Павла Лунгина посвящен выводу советских войск из Афганистана на завершающем этапе войны. Изначально премьера должна была состояться 6 декабря 2018 года, но была перенесена на полгода.

После этого планировалось показать ее 9 мая, но в Совете Федерации потребовали не выпускать ее в День Победы.

В Минкультуры РФ провели показ фильма, после чего картине выдали прокатное удостоверение, но рекомендовали выпустить ее в широкий прокат в дату, не совпадающую с 9 мая. В итоге премьерный показ пройдет в кинотеатре "Октябрь" 29 апреля, а в широкий прокат картина выйдет 10 мая.