Фильм "Братство" выйдет в прокат 10 мая

Фото: кадр из фильма "Братство", режиссер Павел Лунгин
Фильм "Братство" Павла Лунгина, посвященный войне в Афганистане, выйдет в прокат 10 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента по маркетингу студии Disney в России Елену Бродскую.
Ранее сообщалось, что фильм "Братство" выйдет на экраны 9 мая, однако картина не получила прокатное удостоверение от Минкультуры. Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил Павлу Лунгину подобрать более подходящую дату выпуска, которая бы не вызывала спорных моментов.
События "Братства" разворачиваются в канун вывода советских войск из Афганистана в 1988 году. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, контроль над которым удерживает группировка моджахедов Инженера Хошема.
Согласно открытым источникам, бюджет фильма составляет 270 миллионов рублей.
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