Умер сценарист фильма "Король говорит!" Дэвид Сайдлер

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Лауреат премии "Оскар" за сценарий фильма "Король говорит!" Дэвид Сайдлер скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на менеджера сценариста Джеффа Агасси.

По его словам, Сайдлер умер 16 марта во время поездки на рыбалку в Новой Зеландии.

"Дэвид был в месте, которое он любил больше всего на свете, – в Новой Зеландии – и занимался тем, что его больше всего успокаивало, – ловлей нахлыстом. Все произошло именно так, как он бы сочинил", – сказал Агасси.

Дэвид Сайдлер родился 4 августа 1937 года в Лондоне. Он был известен сценариями для фильмов "Происки в стране чудес", "Волшебный меч: в поисках Камелота" и "Король говорит!". В 2011 году в возрасте 74 лет Сайдлер стал старейшим лауреатом премии "Оскар" за лучший оригинальный сценарий к фильму "Король говорит!". Он удерживал этот рекорд в течение одного года, пока Вуди Аллен не победил в фильме "Полночь в Париже" в возрасте 76 лет в 2012 году.