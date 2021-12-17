Лазарев назвал причину распада группы Smash!!

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В распаде группы Smash!! виноваты все, заявил певец Сергей Лазарев в интервью "СтарХит".

По его словам, в группе был своеобразный треугольник, в котором участвовали Влад Топалов, его отец и Лазарев.

"Михаил Топалов сильно довлел над нами. Если раньше мы с Владом шли единым фронтом и всегда отстаивали одну позицию, то в какой-то момент и с ним разделились и как лебедь, рак и щука начали тянуть в разные стороны", – отметил исполнитель.

Он рассказал, что в один момент обида достигла такого уровня, когда стало понятно, что о возвращении в группу не может быть и речи.

Лазарев рассказал, что через полгода после распада группы Первый канал предложил воссоединиться, чтобы выступить на "Евровидении".

"Со мной вели переговоры. Но я тогда уже запустил свою первую сольную песню, возвращаться было бы шагом назад. Поэтому отказался", – заключил Лазарев.

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