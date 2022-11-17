Умер заслуженный артист РФ Владимир Мусатов

Фото: brtd.su

Российский актер, заслуженный артист РФ Владимир Мусатов умер в возрасте 77 лет. Информацией об этом поделились в сообществе Брянского областного театра драмы имени Алексея Толстого в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что актер скончался после продолжительного заболевания.

"Не стало прекрасного человека, которого многие знали, любили и уважали. Вся трудовая деятельность Владимира Андреевича была связана со службой в театрах", – говорится в сообщении.

Представители театра выразили соболезнования родным и близким актера.

Мусатов родился в 1945 году в городе Нукусе. Актер окончил Саратовское театральное училище, после осуществлял свою деятельность в театрах Архангельска и Ульяновска. В период с 1974 по 1999 год он работал в Брянском театре драмы имени Алексея Толстого. Уже в 2009 году артист вернулся в этот театр.

В 2004 году Мусатова удостоили званием Заслуженного артиста России. Актер также является членом Союза театральных деятелей России с 1976 года.

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