19:40Культура
Умер заслуженный артист РФ Владимир Мусатов
Фото: brtd.su
Российский актер, заслуженный артист РФ Владимир Мусатов умер в возрасте 77 лет. Информацией об этом поделились в сообществе Брянского областного театра драмы имени Алексея Толстого в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что актер скончался после продолжительного заболевания.
"Не стало прекрасного человека, которого многие знали, любили и уважали. Вся трудовая деятельность Владимира Андреевича была связана со службой в театрах", – говорится в сообщении.
Представители театра выразили соболезнования родным и близким актера.
Мусатов родился в 1945 году в городе Нукусе. Актер окончил Саратовское театральное училище, после осуществлял свою деятельность в театрах Архангельска и Ульяновска. В период с 1974 по 1999 год он работал в Брянском театре драмы имени Алексея Толстого. Уже в 2009 году артист вернулся в этот театр.
В 2004 году Мусатова удостоили званием Заслуженного артиста России. Актер также является членом Союза театральных деятелей России с 1976 года.
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