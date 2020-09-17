На Netflix вышел триллер "Дьявол навсегда" с Робертом Паттинсоном

Фото: Netflix
Психологический триллер "Дьявол навсегда" режиссера Антонио Кампоса вышел на Netflix. В нем сыграли Роберт Паттинсон, Том Холланд и Себастиан Стэн.
В основе ленты лежит сюжет одноименного романа Дональда Рея Поллока. Действия происходят в городе Нокерстифф в штате Огайо. Глава семейства ищет разные способы, чтобы спасти смертельно больную жену. Его сыну приходится самостоятельно противостоять жестокому внешнему миру, включая коррумпированного проповедника и местных серийных убийц.
Многие специалисты отмечают, что режиссер картины слишком сильно отошел от сюжета книги. Также эксперты полагают, что звездный состав только навредит фильму. Обозреватель Entertainment Weekly похвалила Кампоса за то, что в триллере отражается тонкая грань между артхаусной атмосферой и готической мыльной оперой. Также журналист Deadline сравнила ленту с аудиокнигой, так как в ней многое объясняется за кадром.
Ранее сообщалось, что компания Disney+ опубликовала проморолик с анонсами ожидаемых фильмов, сериалов и шоу в этом году. В него вошли фрагменты фильмов "Скрытые фигуры", "Большой", "Люди Икс-2" и оригинальных шоу Disney+ "Парни что надо", "Мандалорец" и "ВандаВижен".
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