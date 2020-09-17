Джаред Лето раскачался для "Трона 3"

Фото: instagram.com/jaredleto

Американский актер, певец Джаред Лето начал тренироваться для съемок в новом фильме. Артист появится на больших экранах в ленте "Трон 3", говорится в его публикации в Instagram.

Предполагается, что Лето исполнит роль персонажа, который не появлялся в предыдущих частях. 15 сентября голливудский актер поделился со своими подписчиками фото, где он сообщил о начале тренировок и подготовке к съемочному процессу.

Пост Лето набрал более 300 тысяч лайков и свыше 5 тысяч комментариев. В настоящий момент Disney работает над третьим фильмом "Трон", дата премьеры неизвестна.

Ранее говорилось, что Джаред Лето сыграет художника Энди Уорхола.