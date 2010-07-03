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16:48

Владислав Лантратов готовится вернуться на сцену Большого театра после травмы

культура происшествия

16:48

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Артист балета Владислав Лантратов, получивший травму, в ближайшее время вернется на сцену Большого театра, сообщает Агентство "Москва".

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказал, что на сборах труппы артист был уже без палочки.

"Я знаю, что он ходит в класс и занимается. И я надеюсь, что в самое ближайшее время Лантратов выйдет на сцену", – заявил он.

Артист повредил ногу весной во время спектакля в Москве.

Ранее сообщалось, что в прошлом году труппа Большого театра сыграла 660 спектаклей, которые посетили 566 тысяч зрителей.

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