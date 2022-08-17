Исследователи доказали авторство картины "Девушка в красной шляпе"

Фото: виртуальный музей Gallerix
Картину "Девушка в красной шляпе" написал нидерландский художник Ян Вермеер. Это удалось доказать благодаря исследованиям ученых, сообщает издание The Art Newspaper.
По словам исследователей, изначально на дубовой доске был изображен портрет мужчины в широкополой шляпе, после чего художник изменил содержание картины.
Также доказано, что Вермеер является автором полотна "Девушка с флейтой". До этого авторство художника в отношении указанной картины вызывало споры среди специалистов сферы изобразительного искусства.
Наиболее известной работой нидерландского художника является полотно "Девушка с жемчужной сережкой". По мотивам картины был написан роман, сюжет которого в дальнейшем взяли за основу фильма.
Роль Вермеера в кинокартине исполнил Колин Ферт, а его модель на экране воплотила Скарлетт Йоханссон.
Ранее в Центральной городской молодежной библиотеке имени М. А. Светлова открылась выставка "Фантазеры. Глава первая" – первый совместный проект арт-группы "Фантазеры", переносящий зрителей в мир фантазий, добра и света. Художники даже разрисовали два оконных пролета библиотеки, выходящих на Садовое кольцо.
По словам директора библиотеки Валентины Агафоновой, "Светловка" старается дать возможность креативным людям заявить о себе.
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