В библиотеке имени Светлова откроется выставка "Фантазеры. Глава первая"

Фото: арт-группа "Фантазеры"
9 августа в Центральной городской молодежной библиотеке имени М. А. Светлова откроется выставка "Фантазеры. Глава первая". Работа экспозиции продлится до 21 августа.
"Глава первая" – первый совместный проект арт-группы "Фантазеры", переносящий зрителей в мир фантазий, добра и света. Художники даже разрисовали два оконных пролета библиотеки, выходящих на Садовое кольцо.
По словам директора библиотеки Валентины Агафоновой, "Светловка" старается дать возможность креативным людям заявить о себе.
"Фантазерам" даже даем возможность похулиганить – разрешили разрисовать стены. А почему бы и нет? Мы рады, что первой главой арт-группы "Фантазеры" стали именно мы", – рассказала она.
Художественное объединение "Фантазеры" включает в себя друзей-единомышленников, каждый из которых состоявшийся художник со своим стилем, выставочной историей и бэкграундом. На выставке представлены картины Никиты Лыткина, Аксиньи Францевой, Светланы Богачевой, Марины Меркуловой, Екатерины Савенок, Елены Сокольской. Также можно посмотреть на творчество Александра Багно, Евгения Андриенко ("Женя Джари") и Марии Мальцевой.
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