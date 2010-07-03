Рисунок 17-летнего Гогена продали на аукционе за 80 тыс евро

Рисунок 17-летнего Поля Гогена "Швейцарское шале на берегу Луары" продали на аукционе торгового дома Rouillac в Монбазоне за 80 тысяч евро. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Как уточнили организаторы торгов, этот рисунок 1865 года считается самой ранней из известных работ французского живописца. Стартовая цена лота составила 50 тысяч евро. Покупатель пожелал остаться анонимным и на аукционе не присутствовал. По данным газеты Le Matin, "Швейцарское шале на берегу Луары" приобрел житель Швейцарии.
Отмечается, что рисунок выполнен на бумаге компании Canson акварелью и китайскими чернилами. Известно, что юный Гоген рисовал шале не с натуры, а по эскизам своего учителя. В левом нижнем углу работы есть подпись: "Гоген П.", а в правом указана дата – 2 июля 1865 года.
Rouillac выставил "Швейцарское шале на берегу Луары" на торги после тщательной экспертизы, по итогам которой историки искусства подтвердили авторство Гогена. По словам специалистов, работы Поля Гогена считаются одними из самых дорогих произведений искусства.
В начале июня картину Василия Кандинского "Лестница к замку" продали за рекордные 2,5 миллиона евро. Первоначальная стоимость составляла 1,5 миллиона евро, однако за пять минут цена подскочила еще на миллион. Организаторы торгов назвали картину настоящей находкой.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.