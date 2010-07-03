Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:38

Рисунок 17-летнего Гогена продали на аукционе за 80 тыс евро

культура за рубежом

11:38

Поделиться в социальных сетях:

Фото: rouillac.com/fr

Рисунок 17-летнего Поля Гогена "Швейцарское шале на берегу Луары" продали на аукционе торгового дома Rouillac в Монбазоне за 80 тысяч евро. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как уточнили организаторы торгов, этот рисунок 1865 года считается самой ранней из известных работ французского живописца. Стартовая цена лота составила 50 тысяч евро. Покупатель пожелал остаться анонимным и на аукционе не присутствовал. По данным газеты Le Matin, "Швейцарское шале на берегу Луары" приобрел житель Швейцарии.

Отмечается, что рисунок выполнен на бумаге компании Canson акварелью и китайскими чернилами. Известно, что юный Гоген рисовал шале не с натуры, а по эскизам своего учителя. В левом нижнем углу работы есть подпись: "Гоген П.", а в правом указана дата – 2 июля 1865 года.

Rouillac выставил "Швейцарское шале на берегу Луары" на торги после тщательной экспертизы, по итогам которой историки искусства подтвердили авторство Гогена. По словам специалистов, работы Поля Гогена считаются одними из самых дорогих произведений искусства.

В начале июня картину Василия Кандинского "Лестница к замку" продали за рекордные 2,5 миллиона евро. Первоначальная стоимость составляла 1,5 миллиона евро, однако за пять минут цена подскочила еще на миллион. Организаторы торгов назвали картину настоящей находкой.

Читайте также

культура за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика