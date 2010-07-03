Рисунок 17-летнего Гогена продали на аукционе за 80 тыс евро

Рисунок 17-летнего Поля Гогена "Швейцарское шале на берегу Луары" продали на аукционе торгового дома Rouillac в Монбазоне за 80 тысяч евро. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как уточнили организаторы торгов, этот рисунок 1865 года считается самой ранней из известных работ французского живописца. Стартовая цена лота составила 50 тысяч евро. Покупатель пожелал остаться анонимным и на аукционе не присутствовал. По данным газеты Le Matin, "Швейцарское шале на берегу Луары" приобрел житель Швейцарии.

Отмечается, что рисунок выполнен на бумаге компании Canson акварелью и китайскими чернилами. Известно, что юный Гоген рисовал шале не с натуры, а по эскизам своего учителя. В левом нижнем углу работы есть подпись: "Гоген П.", а в правом указана дата – 2 июля 1865 года.

Rouillac выставил "Швейцарское шале на берегу Луары" на торги после тщательной экспертизы, по итогам которой историки искусства подтвердили авторство Гогена. По словам специалистов, работы Поля Гогена считаются одними из самых дорогих произведений искусства.

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