Картину Кандинского продали за рекордные 2,5 миллиона евро

Фото: www.instagram.com/kettererkunst.de

Картину Василия Кандинского (1866-1944) "Лестница к замку" (Treppe zum Schloss) продали на торгах в Мюнхене за 2,5 миллиона евро. Торги провел аукционный дом Ketterer Kunst, сообщает газета Bild.

Организаторы торгов отметили, что картина является настоящей находкой. Полотно имеет особое значение в творчестве художника, а также развитии современного искусства.



Первоначальная стоимость составляла 1,5 миллиона евро, однако за пять минут цена подскочила до 2,5 миллиона евро.

"Столько денег еще никто в Германии не платил за картину Кандинского. Это рекорд для его произведений в стране", – пишет газета.

Василий Кандинский – русский художник и теоретик искусства, стоявший у истоков абстракционизма. Является автором картин "Пейзаж с двумя тополями", "Мюнхенский Швабинг с церковью Святой Урсулы" и других.

Ранее сообщалось, что на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке продали картину Клода Моне "Стога" 1890 года за рекордные для полотен художника 110,7 миллиона долларов.

Проданное полотно является одним из восьми произведений серии с изображением стогов, остающихся у частных владельцев. Еще 17 картин из серии хранятся в музейных коллекциях.