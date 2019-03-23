Гончарова и Кандинский на шее: украшения по мотивам работ известных художников

Искусство давно перешагнуло через музейные стены: оно не только на улицах (имеем в виду стрит-арт), но и в ювелирных мастерских. Хайповая тенденция – создавать украшения по мотивам картин и скульптур известных художников. Причем работы авангардистов и современных авторов обыгрываются в металле чаще всего. Выбрали украшения, вдохновленные известными художниками (или созданные в коллаборации с авторами или музеями), в которых не стыдно выйти в свет.

Фото: jewelry-in-august.com

Серьга с пуссетой "Малевич"

Бренд Avgvst Jewelry

Серебро 925, полимерная эмаль

6 000 рублей

Фото: crystalline-jewellery.com

Серьги-клипсы с агатом и горными кристаллами

Бренд Crystalline Jewellery

По мотивам картин Кандинского

18 000 рублей (€249)

Фото: poisondrop.ru

Серебристая подвеска-собака из воздушных шаров

По мотивам скульптуры Джеффа Кунса

Ювелирный сплав

5 200 рублей

Фото: tomaa.ru

Браслет "ТГ: Гончарова: Птица. Заставка" (черный G)

Бренд Tomaa

Коллекция "Третьяковская галерея: "Русский авангард"

Кожаный браслет, золото

6 000 рублей

Фото: instagram.com/friscoshop

Серьги

Бренд Charistabali

Серебро в позолоте

По мотивам картины Хокусая "Большая волна Канагавы"

2 500 рублей

Фото: lmbd.ru

Серьги "Мондриан"

Бренд Sarafan-jewelry

По мотивам картины Пита Мандриана "Серый ромб с четырьмя линиями"

Латунь, металл

2 500 рублей

Фото: artsmuseumshop.ru

Кольцо La Muta

Пушкинский музей

По мотивам первой в России выставки работ Рафаэля Санти

Латунь, эмаль

3 200 рублей

Фото: instagram.com/ifandco

Колье

Коллаборация создателя ювелирной марки IF & CO Бена Баллера и художника Такаси Мураками

Белое золото (18 граммов) и 5 000 бриллиантов (42 карата)

$560 000