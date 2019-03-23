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Культура

23 марта, 10:49

Гончарова и Кандинский на шее: украшения по мотивам работ известных художников

культура weekend

Искусство давно перешагнуло через музейные стены: оно не только на улицах (имеем в виду стрит-арт), но и в ювелирных мастерских. Хайповая тенденция – создавать украшения по мотивам картин и скульптур известных художников. Причем работы авангардистов и современных авторов обыгрываются в металле чаще всего. Выбрали украшения, вдохновленные известными художниками (или созданные в коллаборации с авторами или музеями), в которых не стыдно выйти в свет.

Фото: jewelry-in-august.com

Серьга с пуссетой "Малевич"
Бренд Avgvst Jewelry
Серебро 925, полимерная эмаль
6 000 рублей

Фото: crystalline-jewellery.com

Серьги-клипсы с агатом и горными кристаллами
Бренд Crystalline Jewellery
По мотивам картин Кандинского
18 000 рублей (€249)

Фото: poisondrop.ru

Серебристая подвеска-собака из воздушных шаров
По мотивам скульптуры Джеффа Кунса
Ювелирный сплав
5 200 рублей

Фото: tomaa.ru

Браслет "ТГ: Гончарова: Птица. Заставка" (черный G)
Бренд Tomaa
Коллекция "Третьяковская галерея: "Русский авангард"
Кожаный браслет, золото
6 000 рублей

Фото: instagram.com/friscoshop

Серьги
Бренд Charistabali
Серебро в позолоте
По мотивам картины Хокусая "Большая волна Канагавы"
2 500 рублей

Фото: lmbd.ru

Серьги "Мондриан"
Бренд Sarafan-jewelry
По мотивам картины Пита Мандриана "Серый ромб с четырьмя линиями"
Латунь, металл
2 500 рублей

Фото: artsmuseumshop.ru

Кольцо La Muta
Пушкинский музей
По мотивам первой в России выставки работ Рафаэля Санти
Латунь, эмаль
3 200 рублей

Фото: instagram.com/ifandco

Колье
Коллаборация создателя ювелирной марки IF & CO Бена Баллера и художника Такаси Мураками
Белое золото (18 граммов) и 5 000 бриллиантов (42 карата)
$560 000

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