Школьная тетрадь Пола Маккартни ушла с молотка за 62 тысячи долларов

Фото: ТАСС/PA Photos

Школьная тетрадь Пола Маккартни ушла во вторник с молотка за 46,8 тысячи фунтов (62 тысячи долларов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Карен Фэйруэзер, директора аукционного дома Omega Auctions.

Его торговая площадка находится в английском графстве Мерсисайд, на родине The Beatles. 22-страничная тетрадь, в которой 13-летний Маккартни писал сочинения по английской литературе, стала самым дорогим лотом торгов.

"Интерес к этому лоту оказался очень большим, а борьба велась как из зала, так и по телефону. Чтобы продать тетрадку, понадобилось 15 минут. Это было восхитительно", – сказала Фэйруэзер.

Другими примечательными лотами стали золотая оправа очков, которые Джон Леннон в 1967 году подарил своему другу дизайнеру Барри Финчу. Оправа без стекол была продана за 9,6 тысячи фунтов. Рисунок Леннона на тему цирка продали за 7,8 тысячи фунтов, пластинка с записью первого студийного альбома группы 1963 года Please Please Me – за 4,8 тысячи фунтов.

Также на аукционе выставлялись кассеты и пластинки The Beatles, афиши их концертов и билеты, редкие фото, вещи, принадлежавшие ливерпульской четверке. Общий объем торгов составил 144 тысячи фунтов.

The Beatles является самым продаваемым музыкальным коллективом в истории. Число реализованных копий их аудиозаписей превысило 600 миллионов штук.