Школьная тетрадь Пола Маккартни ушла с молотка за 62 тысячи долларов

Школьная тетрадь Пола Маккартни ушла во вторник с молотка за 46,8 тысячи фунтов (62 тысячи долларов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Карен Фэйруэзер, директора аукционного дома Omega Auctions.
Его торговая площадка находится в английском графстве Мерсисайд, на родине The Beatles. 22-страничная тетрадь, в которой 13-летний Маккартни писал сочинения по английской литературе, стала самым дорогим лотом торгов.
"Интерес к этому лоту оказался очень большим, а борьба велась как из зала, так и по телефону. Чтобы продать тетрадку, понадобилось 15 минут. Это было восхитительно", – сказала Фэйруэзер.
Другими примечательными лотами стали золотая оправа очков, которые Джон Леннон в 1967 году подарил своему другу дизайнеру Барри Финчу. Оправа без стекол была продана за 9,6 тысячи фунтов. Рисунок Леннона на тему цирка продали за 7,8 тысячи фунтов, пластинка с записью первого студийного альбома группы 1963 года Please Please Me – за 4,8 тысячи фунтов.
Также на аукционе выставлялись кассеты и пластинки The Beatles, афиши их концертов и билеты, редкие фото, вещи, принадлежавшие ливерпульской четверке. Общий объем торгов составил 144 тысячи фунтов.
The Beatles является самым продаваемым музыкальным коллективом в истории. Число реализованных копий их аудиозаписей превысило 600 миллионов штук.
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