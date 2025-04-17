Вход в "Эрмитаж" был временно закрыт из-за угроз режиму безопасности

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Вход в "Эрмитаж" был временно ограничен из-за анонимной информации об угрозе режиму безопасности. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Сотрудники службы безопасности вместе с Росгвардией проверили экспозиционные залы и служебные помещения. В результате они не обнаружили подозрительных предметов.

На данный момент музейный комплекс работает в штатном режиме. Те, кто приобрел билеты в "Эрмитаж" на 17 апреля, смогут посетить музей в этот же день или в любой другой.

Ранее, 15 апреля, главный вход в музей также был временно закрыт из-за анонимной информации об угрозе режиму безопасности. Спустя время "Эрмитаж" открыли для посещения. Это произошло после проведения проверки экспозиционных залов и служебных помещений.