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15 апреля, 17:00

Культура

Вход в "Эрмитаж" возобновлен после проверки

Фото: телеграм-канал "Фонтанка SPB Online"

Вход в "Эрмитаж" в Санкт-Петербурге возобновлен после проверки. Подозрительных предметов не обнаружено, сообщили в пресс-службе музея.

"Эрмитаж" работает в штатном режиме. Сотрудники службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии завершили проверку экспозиционных залов и служебных помещений Зимнего дворца", – говорится в сообщении.

Ранее главный вход в музей был временно закрыт из-за анонимной информации об угрозе режиму безопасности. При этом отмечалось, что гости, у которых были билеты на 15 апреля, смогут посетить "Эрмитаж" вечером или в любой другой день.

До этого свыше 2 тысяч человек были эвакуированы из самого большого крытого столичного аквапарка "Мореон". Причиной стало сообщение о подозрительном предмете в здании.

Москвичам рассказали о правилах посещения музеев после инцидента в "Эрмитаже"

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