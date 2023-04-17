Актер из "Обитаемого острова" Юрий Ашихмин умер в возрасте 60 лет

Фото: кадр из фильма "Трудно быть Богом"; режиссер – Алексей Герман; производство – Кинокомпания "Север", Ленфильм, министерство культуры Российской Федерации

Актер Юрий Ашихмин ушел из жизни в возрасте 60 лет. Об этом рассказала его знакомая Алла Вагина на странице в социальной сети "ВКонтакте".

Вместе с этим на сайте "Кино-театр.ру" она поделилась, что Ашихмин умер 13 апреля. По ее словам, причина смерти заключалась в болезни, актер долгое время лежал в больнице.

Ашихмин родился 30 августа 1962 года. Артист окончил актерские курсы Алексея Германа. Работать в кино он начал еще в 1993 году. Дебют артиста состоялся в картине "Пленники удачи". Свой талант артист продемонстрировал в таких проектах, как "Юрьев день", "Хрусталев, машину!", "Воровка", "Трудно быть Богом", "Бумажный солдат", "Клеймо" и других.

Ашихмин также принял участие в работе над фильмом режиссера Федора Бондарчука "Обитаемый остров". Там он исполнил роль Плешивого.

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