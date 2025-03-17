Перенесший операцию на сердце Сухоруков планирует вернуться на сцену осенью

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Народный артист России Виктор Сухоруков, перенесший операцию на сердце, может вернуться на сцену Московского драматического театра имени Ермоловой осенью этого года. Об этом актер сообщил в беседе с Агентством "Москва".

"Нахожусь дома в прекрасных условиях, в чистоте и комфорте. Работать-то я сейчас точно не буду, потому что я сейчас на реабилитации – жду, пока ребра срастутся. Выйду на службу к осени", – рассказал Сухоруков.

Артист пригласил поклонников театрального искусства посетить осенью свой моноспектакль "Счастливые дни". Как отметил актер, он идет с аншлагами в Театре имени Ермоловой уже три сезона.

Ранее СМИ сообщали, что Сухоруков перенес операцию на сердце. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за ишемической болезни.

Между тем народная артистка РСФСР Валентина Талызина опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья. Она сказала, что чувствует себя хорошо и находится дома. При этом журналисты рассказывали, что самочувствие Талызиной якобы ухудшилось из-за рака поджелудочной железы.