Джек Николсон вышел в свет впервые за долгое время

Фото: ТАСС/ЕРА/ETIENNE LAURENT

Американский 87-летний актер Джек Николсон появился на публике впервые за долгое время, пишет журнал People.

16 февраля актер посетил запись юбилейного выпуска передачи Saturday Night Live – SNL50. Николсон предстал в черном пиджаке, солнцезащитных очках и берете. В рамках передачи актер представил зрителям комика Адама Сэндлера.

"Леди и джентльмены, Адам Сэндлер", – сказал Николсон.

В свою очередь, Сэндлер рассказал, что будет играть в честь Николсона.

"Джек сумел сегодня выбраться на люди! Люблю тебя, брат", – добавил актер.

Николсон не является постоянным ведущим Saturday Night Live. Однако он вел мероприятие, посвященное 40-летию комедийного шоу в 2015 году.

Ранее актер Николас Кейдж вышел в свет с женой Рикой Шибатой, которая младше него на 31 год. 60-летний Кейдж и 29-летняя Шибата вместе посетили международный независимый кинофестиваль в Ньюпорт-Бич, США. Пара познакомилась в 2019 году во время съемок Кейджа в столице Японии.

