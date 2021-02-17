Московские библиотеки подготовили онлайн-встречи ко Дню защитника Отечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ко Дню защитника Отечества библиотеки столичного департамента культуры организуют онлайн-марафон "Отцы и дети". Его участниками станут авторы военной прозы и поэзии, а также потомки Маршалов Советского Союза, сообщается на портале мэра.

Гости во время встреч вспомнят подвиги героев Великой Отечественной войны.

Трансляцию будут проводить из "Библиотеки издательств" – читального зала в медиацентре парка "Зарядье". Для участия регистрация не требуется, расписание можно посмотреть на сайте.

К примеру, 17 февраля в 11:00 зрители познакомятся с генерал-лейтенантом службы внешней разведки в отставке Дмитрием Епишининым, который расскажет о создании поэтического офицерского клуба "20/12".

Он также поведает истории, которые произошли с ним во время военной службы за границей.

Ранее стало известно, что хотят получить мужчины в День защитника Отечества. Опрос на данную тему провел ВЦИОМ.