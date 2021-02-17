Московские библиотеки подготовили онлайн-встречи ко Дню защитника Отечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ко Дню защитника Отечества библиотеки столичного департамента культуры организуют онлайн-марафон "Отцы и дети". Его участниками станут авторы военной прозы и поэзии, а также потомки Маршалов Советского Союза, сообщается на портале мэра.
Гости во время встреч вспомнят подвиги героев Великой Отечественной войны.
Трансляцию будут проводить из "Библиотеки издательств" – читального зала в медиацентре парка "Зарядье". Для участия регистрация не требуется, расписание можно посмотреть на сайте.
К примеру, 17 февраля в 11:00 зрители познакомятся с генерал-лейтенантом службы внешней разведки в отставке Дмитрием Епишининым, который расскажет о создании поэтического офицерского клуба "20/12".
Он также поведает истории, которые произошли с ним во время военной службы за границей.
Ранее стало известно, что хотят получить мужчины в День защитника Отечества. Опрос на данную тему провел ВЦИОМ.
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