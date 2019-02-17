Выставка Куинджи в Третьяковке работает последний день

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Инженерном корпусе Третьяковской галереи в воскресенье, 17 февраля, заканчивается работа выставки Архипа Куинджи. У здания музея уже выстроилась большая очередь из желающих увидеть полотна живописца, сообщает телеканал Москва 24.

Ретроспектива пейзажиста открылась 6 октября прошлого года. На выставке представлено порядка 180 произведений художника из фондов ГТГ и Русского музея, а также из других 22 собраний, включая частную коллекцию, региональные музеи и коллекции из Азербайджана и Белоруссии. Архип Иванович Куинджи (1842–1910) – один из самых ярких русских художников XIX столетия. Искусство Куинджи тесно связано с традициями передвижников.

27 января картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена из зала в Инженерном корпусе. Похититель снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. 32-летнего подозреваемого задержали на следующее утро в подмосковном поселке Заречье. Утром 1 февраля картина вернулась в экспозицию с небольшими повреждениями и теперь выставляется под стеклом.

У Третьяковки собиралась очередь на выставку Архипа Куинджи

Позднее министерство культуры РФ рекомендовало уволить начальника службы безопасности Третьяковской галереи. В министерстве также отметили необходимость выговоров главному хранителю, начальнику выставочного отдела, начальнику отдела музейных смотрителей, завсектором отдела музейных смотрителей, а также ряду сотрудников службы безопасности, ответственному хранителю выставки и главному инженеру учреждения. Владимир Мединский объявил выговор Зельфире Трегуловой.

После инцидента Третьяковская галерея начала использовать новую систему охраны экспонатов. На картины установили датчики, которые отслеживают локацию. Если полотна передвигают, то на браслеты охранников и смотрителей поступает сигнал тревоги.

Также известно, что на время выставок все полотна будут застрахованы на сумму до миллиона долларов. В каждом зале будет дежурить сотрудник Росгвардии.

Сейчас в Третьяковке уже организуют другую выставку – Ильи Репина. Лучшие работы к юбилею художника привезут из Русского музея. Экспозиция откроется через месяц. Среди экспонатов – шедевры "Садко", "Бурлаки на Волге", "17 октября 1905", "Какой простор" и многие другие значимые произведения из собрания Русского музея.