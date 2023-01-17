Вышел трейлер третьего сезона "Мандалорца"

Видео: YouTube/Star Wars

Кинокомпания Lucasfilm опубликовала трейлер третьего сезона сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн".

В новом сезоне главный герой Дин Джарин в исполнении Педро Паскаля отправится на родную планету Мандалор, чтобы восстановить репутацию в глазах соплеменников. Также в новых эпизодах продолжится сюжетная линия, посвященная малышу Грогу – представителю неизвестной трехпалой расы, к которой относится мастер-джедай Йода из оригинальных фильмов.

К актерскому составу "Мандалорца" в третьем сезоне присоединится звезда классической кинотрилогии "Назад в будущее" Кристофер Ллойд. Кроме того, к своим ролям вернутся Джанкарло Эспозито (Мофф Гидеон), Кэти Сакхофф (Бо-Катан Крайз) и Карл Уэзерс (Гриф Карга).

Ранее стало известно, что третий сезон сериала "Мандалорец" выйдет в прокат на стриминговой платформе Disney+ 1 марта. Режиссерами стали Рик Фамуйива, Ли Айзек Чанг и оператор "Черной пантеры" Рэйчел Моррисон. Сценарную группу возглавил создатель проекта Джон Фавро.

Сериал относится к вселенной "Звездных войн" и рассказывает о наемнике, которому поручают уничтожить неизвестную цель. Однако вместо этого он спасает объект и сам оказывается под преследованием. Первый сезон "Мандалорца" вышел в 2019 году, а второй – в 2020 году.

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