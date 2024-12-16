Актер Александр Головин посетил единый пункт отбора на военную службу в Москве

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Актер театра и кино Александр Головин посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту в столице, где встретился с бойцами. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я здесь не в первый раз. Все очень уютно, прекрасно. В одном месте можно сразу пройти все процессы. Считаю, что это большой поступок для мужчины – принять решение защищать Родину. Это настоящий патриотизм", – отметил артист.

Головин также пожелал военным здоровья.

Единый пункт отбора на военную службу открылся в Москве 1 апреля 2023 года по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Граждан принимают в будние дни с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00.

Кроме того, записаться на визит можно на портале mos.ru. На горячей линии по номеру 117 горожан проконсультируют о возможности прохождения службы и мерах поддержки военнослужащих и их семей.

Ранее телеведущая Юлия Барановская посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту в столице. По словам телеведущей, ее удивило число желающих подписать контракт, несмотря на то что было утро. Люди приходят из патриотических побуждений и хотят быть полезными для своей страны, отметила Барановская.

