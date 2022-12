The Weekend выпустил саундтрек к сиквелу "Аватара"

Фото: кадр из фильма "Аватар: Путь воды"; режиссер – Джеймс Кэмерон; производство – 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment, TS

The Weeknd выпустил песню Nothing Is Lost (You Give Me Strength), которая стала саундтреком к фильму "Аватар: Путь воды". Исполнитель поделился новостью в социальных сетях.

Продюсерами песни выступили композитор фильма Саймон Франглен и Swedish House Mafia, с которыми канадский исполнитель уже сотрудничал ранее. В 2021 году у них вышел совместный трек Moth To A Flame. Годом позднее Swedish House Mafia спродюсировали композиции How Do I Make You Love Me? и Sacrifice.

The Weeknd и ранее писал саундтреки к фильмам. Их можно услышать в фильмах "50 оттенков серого" и "Черная Пантера".

Ранее в Сети появился трейлер фильма "Аватар: Путь воды". Премьера киноленты запланирована на декабрь 2022 года. Новая часть расскажет о семье Салли и проблемах, которые их преследуют. По сюжету, чтобы выжить и защитить друг друга, герои участвуют в постоянных битвах. Режиссером картины выступил Джеймс Кэмерон.

